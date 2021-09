Green pass, dal 15 ottobre sarà esteso a milioni di lavoratori (Di giovedì 23 settembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sul Green pass. Dal 15 ottobre scatta l‘obbligo di certificazione verde per lavoratori pubblici, privati e possessori di partite d’iva. Spetta al datore di lavoro effettuare i controlli. Bisognerà verificare il possesso del Green pass anche ai lavoratori domestici. Il Green pass e l’obbligo dal 15 ottobre “Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, funivie, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sul. Dal 15scatta l‘obbligo di certificazione verde perpubblici, privati e possessori di partite d’iva. Spetta al datore di lavoro effettuare i controlli. Bisognerà verificare il possesso delanche aidomestici. Ile l’obbligo dal 15“Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, funivie, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; ...

