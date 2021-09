Gratta e Vinci | vince ma viene arrestato Il motivo è assurdo

(Di giovedì 23 settembre 2021), si registra una nuova follia in queste ore in Italia con un uomodopo aver vinto una somma con un biglietto fortunato. Ecco cosa è successo Nuova follia sul fronte. Dopo il caso clamoroso di Napoli col furto del biglietto da mezzo milione, storia che vedrà tra l’altro L'articolo proda Consumatore.com.

ROMA - I Monopoli, dopo il dissequestro della procura di Napoli, sono tornati in possesso de lda 500mila euro che era stato rubato dal tabaccaio alcune settimane fa a una signora di 69 anni . La donna adesso potrà incassare la vincita. Lo ha comunicato la stessa Agenzia dei ...Napoli.rubato, si arriva alla conclusione: biglietto dissequestrato, l'anziana incasserà i soldi. Dopo giorni di tensione passati col fiato sospeso arriva il lieto fine per la storia del ...Lettere per Zaki" News. Caro Zaki, mi mancano le tue domande". Sono alcune delle lettere che docenti e gente comune hanno scritto allo studente dell'università di Bologna in carc ...E' stato dissequestrato il Gratta e Vinci rubato a Napoli ad un'anziana signora, "colpevole" di aver vinto 500.000 euro dopo una giocata ...