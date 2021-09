Grande Fratello Vip | Jessica detta le regole della Casa e scoppia la polemica

(Di giovedì 23 settembre 2021) Al 'Vip' è tempo dire. Durante il pranzo, quando tutti sono seduti per gustare i piatti che proprio lei ha cucinato, èa prendere la parola e a fare un discorso ai ...

Advertising

GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - noemiarcuri : @ilenia_zirafi Allora rettifico, se avesse fatto la scoperta dell’America non era al Grande Fratello Vipsss a quest… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, giorno 10: commenti al live -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

Oltre ad un passato insieme, entrambi hanno in comune la partecipazione alVip ; Antonella è stata inquilina della casa di Cinecittà nel 2016, mentre Montano si trova proprio in ......firma lo 0 - 3 sempre dagli undici metri (penalty che Matteo ha voluto lasciare al). I ... Ilrapporto con Angelozzi lo ha convinto ad accettare la Serie B ed il Frosinone. Lunedì contro ...La fiction di Canale 5, senza programmazione della diretta concorrenza di Rai 1, fatica comunque: Honolulu ampiamente sotto le aspettative ...Katia Ricciarelli perde la pazienza al GF Vip 2021/22: "Mi sono sentita trascurata" In queste ultime ore un gioco ha fatto scoppiare il caos nella casa ...