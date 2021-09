Grande Fratello Vip 2021, Katia Ricciarelli ’si ribalta’ – Video (Di giovedì 23 settembre 2021) Katia Ricciarelli (Us Endemol Shine) Piccolo incidente al Grande Fratello Vip 2021 per Katia Ricciarelli. Nelle scorse ore, la cantante lirica, mentre si trovava in giardino per prendere un po’ di fresco, è caduta da una sedia generando un po’ di panico tra i suoi coinquilini. Tra una chiacchiera e l’altra, Katia ha deciso di accomodarsi su una sedia rossa, molto simile a una poltrona, per riposarsi un po’. Tuttavia, appena si è seduta nella stessa, la Ricciarelli ha immediatamente perso l’equilibrio e, nonostante i vari tentativi di “salvarsi”, alla fine è ruzzolata giù in prossimità delle scale. “Oh signor, ma chi è ’sto stronzo che a me “butta” (l’audio non è chiaro, ndDM) ’sta sedia?“ il commento fuori dalla righe di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 settembre 2021)(Us Endemol Shine) Piccolo incidente alVipper. Nelle scorse ore, la cantante lirica, mentre si trovava in giardino per prendere un po’ di fresco, è caduta da una sedia generando un po’ di panico tra i suoi coinquilini. Tra una chiacchiera e l’altra,ha deciso di accomodarsi su una sedia rossa, molto simile a una poltrona, per riposarsi un po’. Tuttavia, appena si è seduta nella stessa, laha immediatamente perso l’equilibrio e, nonostante i vari tentativi di “salvarsi”, alla fine è ruzzolata giù in prossimità delle scale. “Oh signor, ma chi è ’sto stronzo che a me “butta” (l’audio non è chiaro, ndDM) ’sta sedia?“ il commento fuori dalla righe di ...

