Granada-Real Sociedad, Liga: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Una partita fondamentale per entrambe le formazioni che, in questa sfida, vanno a caccia dell’intera posta in palio per i rispettivi obiettivi di campionato. Nella prima serata di questa giornata, la Liga spagnola mette sul piatto del menù due partite del torneo iberico. Una di queste metterà di fronte Granada e Real Sociedad. I biancorossi, dopo aver sfiorato la grandissima impresa al Camp Nou di Barcellona, sono chiamati a conquistare la prima vittoria di questa stagione: nella altre partite di questo torneo, gli andalusi hanno conquistato 3 punti frutto di tre pareggi e e due sconfitte. Più virtuoso il cammino dei biancoblu: i baschi hanno messo in cascina 10 punti arrivati da tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Ecco le ultime da Granada-Real ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Una partita fondamentale per entrambe leche, in questa sfida, vanno a caccia dell’intera posta in palio per i rispettivi obiettivi di campionato. Nella prima serata di questa giornata, laspagnola mette sul piatto del menù due partite del torneo iberico. Una di queste metterà di fronte. I biancorossi, dopo aver sfiorato la grandissima impresa al Camp Nou di Barcellona, sono chiamati a conquistare la prima vittoria di questa stagione: nella altre partite di questo torneo, gli andalusi hanno conquistato 3 punti frutto di tre pareggi e e due sconfitte. Più virtuoso il cammino dei biancoblu: i baschi hanno messo in cascina 10 punti arrivati da tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Ecco le ultime da...

