Governo | Renzi | ' con Draghi al posto di Conte Italia ha ripreso fiducia'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Con Draghi al posto di Conte l'Italia che lavora e che produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati Istat di ieri, lo dicono le immagini degli industriali oggi, lo dicono le attese di domani. La crisi di Governo ha rimesso in piedi l'Italia. Grazie Presidente Draghi. E il meglio deve ancora venire". Così Matteo Renzi su Fb.

