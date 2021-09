Governo: Letta, ‘lo sosteniamo fino a scadenza naturale' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - “Noi sosteniamo il Governo fino alle elezioni, fino alla scadenza naturale. Dal Pd la spinta è ad andare avanti fino a scadenza naturale”. Lo ha detto Enrico Letta la termine dell'Assemblea di Confindustria. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - “Noiilalle elezioni,alla. Dal Pd la spinta è ad andare avanti”. Lo ha detto Enricola termine dell'Assemblea di Confindustria.

Advertising

matteosalvinimi : In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succederebbe con gli sb… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succe… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Enrico Letta, per la trentesima volta: “Salvini ormai all’opposizione del governo” Già, ma dime… - rafelez : RT @NatangeloM: Pieni poteri - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #draghi #governo #fiducia #conte #letta #salvini #r… - MEcosocialista : Caro #Letta, controlla il tuo autocorrettore: Il governo #Draghi non è il governo del PD, è il governo della P2. #governodeipeggiori -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Letta Mario Draghi, le ipotesi del Partito Democratico sul suo futuro Quale sarà il futuro di Mario Draghi nel 2023? Tra le fila del Partito Democratico c'è già chi parla di un Governo Bis, ma Enrico Letta ci va cauto. Troppo presto iniziare a parlare del futuro di Mario Draghi al termine di questa legislatura, ossia il 2023 . Ma la pensano tutti così? Non proprio. All'...

Toto - nomi Quirinale, 'chi muove davvero i fili': il dopo Mattarella - Retroscena Forse per questo motivo mi è piaciuto fare il capo del governo, e alla salita del Quirinale ... "Il Foglio", parla di un nuovo possibile candidato, portato avanti da Letta: Paolo Gentiloni . 'Le qualità ...

Governo, Letta: "Deve durare fino alla fine" Adnkronos Bonomi: Ci riconosciamo in governo Draghi e auguriamo continui a lungo Così il presidente di COnfindstria Carlo Bonomi nella sua relazione all’assemblea. (LaPresse) – “Noi imprese non esitiamo a dire che ci riconosciamo nell’esperienza e nell’operato del Governo guidato ...

DS3 Crossback E-Tense, il suv compatto a «zero emissioni» Batteria da 50 kW e autonomia di 320 chilometri. Comfort «alla francese» e scatti brucianti. Ricercatezza nel design e nelle finiture. Da noleggiare, comprare o sostituire (senza spese) dopo un anno ...

Quale sarà il futuro di Mario Draghi nel 2023? Tra le fila del Partito Democratico c'è già chi parla di unBis, ma Enricoci va cauto. Troppo presto iniziare a parlare del futuro di Mario Draghi al termine di questa legislatura, ossia il 2023 . Ma la pensano tutti così? Non proprio. All'...Forse per questo motivo mi è piaciuto fare il capo del, e alla salita del Quirinale ... "Il Foglio", parla di un nuovo possibile candidato, portato avanti da: Paolo Gentiloni . 'Le qualità ...Così il presidente di COnfindstria Carlo Bonomi nella sua relazione all’assemblea. (LaPresse) – “Noi imprese non esitiamo a dire che ci riconosciamo nell’esperienza e nell’operato del Governo guidato ...Batteria da 50 kW e autonomia di 320 chilometri. Comfort «alla francese» e scatti brucianti. Ricercatezza nel design e nelle finiture. Da noleggiare, comprare o sostituire (senza spese) dopo un anno ...