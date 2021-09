Governo: Letta, lo sosteniamo fino a scadenza naturale (Di giovedì 23 settembre 2021) "Noi sosteniamo il Governo fino alle elezioni, fino alla scadenza naturale". Dal Pd c'è "una spinta al Governo ad andare avanti fino a scadenza naturale". Lo ha detto Enrico Letta uscendo dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) "Noiilalle elezioni,alla". Dal Pd c'è "una spinta alad andare avanti". Lo ha detto Enricouscendo dall'...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Letta Assemblea Confindustria. Letta: "Sosteniamo il governo". Salvini: "Bene Draghi su no a nuove tasse" Dal Pd c'è "una spinta al governo ad andare avanti fino a scadenza naturale". Lo ha detto Enrico Letta uscendo dall'assemblea di Confindustria. "Bene! Draghi lancia a Sindacati e Imprese la ...

Governo: Letta, lo sosteniamo fino a scadenza naturale "Noi sosteniamo il governo fino alle elezioni, fino alla scadenza naturale". Dal Pd c'è "una spinta al governo ad andare avanti fino a scadenza naturale". Lo ha detto Enrico Letta uscendo dall'assemblea di Confindustria. . 23 settembre 2021

Governo, Letta: “Salvini chiarisca le ambiguità” La dichiarazione del segretario del Pd. "Credo sia un problema per tutti se ci sono queste divisioni. Penso quindi sia importante che si chiariscano queste ambiguita'" da parte di Matteo Salvini. Lo d ...

