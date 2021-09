Governo: Draghi, 'bisogna essere uniti, non aggiungiamo incertezza interna a quella esterna' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Un Governo che cerca di non far danni è molto, ma non basta per affrontare le sfide dei prossimi anni, in primis le tensioni geopolitiche, il protezionismo, ma anche il probabile mutare delle condizioni finanziarie, il graduale affievolirsi degli stimoli di bilancio". Lo ha detto il premier Mario Draghi all'assemblea di Confindustria, secondo cui "è quando l'intero quadro di riferimento politico, economico e sociale cambia che più occorre essere uniti per non aggiungere incertezza interna a quella esterna". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Unche cerca di non far danni è molto, ma non basta per affrontare le sfide dei prossimi anni, in primis le tensioni geopolitiche, il protezionismo, ma anche il probabile mutare delle condizioni finanziarie, il graduale affievolirsi degli stimoli di bilancio". Lo ha detto il premier Marioall'assemblea di Confindustria, secondo cui "è quando l'intero quadro di riferimento politico, economico e sociale cambia che più occorreper non aggiungere".

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari attacca il governo #Draghi: 'Fa molta propaganda a reti unificate. Il preside… - Confindustria : Serve un’Europa più coesa nelle regole finanziarie, in politica estera e di difesa. Ecco perché noi imprese ci rico… - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi domani #23settembre interverrà alle 10.30 all’Assemblea #Confindustria2021 e alle 1… - StefanoTartaria : RT @EPaglierini: Draghi dopo il 2023? No, grazie! Benché lo stimi, la politica deve tornare a fare la politica. Nella prossima legislatura… - AlessandroVi69 : RT @MatteoRichetti: Oggi Mario #Draghi ha dimostrato una volta di più di essere il Premier migliore per affrontare le sfide del lavoro e de… -