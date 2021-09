**Governo: bici in dono per Draghi da campioni olimpici** (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Un dono speciale per il premier Mario Draghi che stasera, alle 20, riceverà i campioni olimpici e paralimpici a Palazzo Chigi. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan -che hanno tinto di azzurro il velodromo di Tokyo 2020 guadagnando l'oro per la staffetta del ciclismo su pista- a quanto apprende l'Adnkronos doneranno al presidente del Consiglio una bicicletta, simbolo e ricordo della loro impresa olimpica. Intanto a Palazzo Chigi tutto è pronto per accogliere gli atleti. E alle finestre del cortile interno -allestito per il breve ricevimento che Draghi aprirà con una breve intervento- sventolano le bandiere tricolori. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Unspeciale per il premier Marioche stasera, alle 20, riceverà iolimpici e paralimpici a Palazzo Chigi. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan -che hanno tinto di azzurro il velodromo di Tokyo 2020 guadagnando l'oro per la staffetta del ciclismo su pista- a quanto apprende l'Adnkronos doneranno al presidente del Consiglio unacletta, simbolo e ricordo della loro impresa olimpica. Intanto a Palazzo Chigi tutto è pronto per accogliere gli atleti. E alle finestre del cortile interno -allestito per il breve ricevimento cheaprirà con una breve intervento- sventolano le bandiere tricolori.

