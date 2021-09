Gotti: “Non sono soddisfatto del risultato. Soppy? Ha delle potenzialità altissime” (Di giovedì 23 settembre 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko di misura contro la Roma all’Olimpico: L’Udinese ci ha provato troppo tardi?“Non è vero che non ci abbiamo provato, bisogna saper leggere i momenti della partita. Non sono soddisfatto ad andare via da qui con zero punti, vedo delle qualità di squadra e delle cose su cui possiamo costruirci le nostre piccole fortune. Abbiamo subito un gol identico a quello che non siamo riusciti a fare noi”. Su Soppy“Ha delle potenzialità altissime, qualità fisiche di un certo tipo. Dove può arrivare? Dipende da lui, è un ragazzo spavaldo, istintivo e deve maturare calcisticamente ma senza perdere questa spavalderia. E’ una caratteristica importante per arrivare a certi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko di misura contro la Roma all’Olimpico: L’Udinese ci ha provato troppo tardi?“Non è vero che non ci abbiamo provato, bisogna saper leggere i momenti della partita. Nonad andare via da qui con zero punti, vedoqualità di squadra ecose su cui possiamo costruirci le nostre piccole fortune. Abbiamo subito un gol identico a quello che non siamo riusciti a fare noi”. Su“Ha, qualità fisiche di un certo tipo. Dove può arrivare? Dipende da lui, è un ragazzo spavaldo, istintivo e deve maturare calcisticamente ma senza perdere questa spavalderia. E’ una caratteristica importante per arrivare a certi ...

