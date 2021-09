Gli iPhone presto potranno individuare depressione, autismo e declino cognitivo (Di giovedì 23 settembre 2021) La tecnologia fa sempre passi avanti e ben presto dei semplici smartphone potranno dare una grossa mano anche ad individuare malattie gravi. A questo sta lavorando la Apple che in futuro metterà sul mercato modelli di iPhone che saranno in grado anche di individuare depressione, stati d'ansia, autismo e declino cognitivo, che può essere uno dei primi segni dell'Alzheimer e altre malattie mentali. A darne la notizia il Wall Street Journal. Ma in che modo gli iPhone potranno rendersi conto se ci sono questi disturbi? Secondo il giornale i cellulari faranno ampio uso dei dati personali raccolti dai sensori di apparecchi come gli iPhone o gli Apple Watch, incluse le informazioni relative ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 settembre 2021) La tecnologia fa sempre passi avanti e bendei semplici smartphonedare una grossa mano anche admalattie gravi. A questo sta lavorando la Apple che in futuro metterà sul mercato modelli diche saranno in grado anche di, stati d'ansia,, che può essere uno dei primi segni dell'Alzheimer e altre malattie mentali. A darne la notizia il Wall Street Journal. Ma in che modo glirendersi conto se ci sono questi disturbi? Secondo il giornale i cellulari faranno ampio uso dei dati personali raccolti dai sensori di apparecchi come glio gli Apple Watch, incluse le informazioni relative ...

