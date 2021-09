Gli insulti a Maignan costano caro al tifoso della Juventus (Di giovedì 23 settembre 2021) Nei guai l’uomo che aveva insultato Maignan con grida razzista: è stato identificato, denunciato ed espulso dal suo club. Identificato e denunciato l’uomo che, nel riscaldamento di Juventus–Milan, aveva insultato Mike Maignan con grida razziste. Si tratta di un operaio nonché sindacalista di Rovigo, iscritto al club bianconero “Gaetano Scirea” di Castagnaro (in provincia di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021) Nei guai l’uomo che aveva insultatocon grida razzista: è stato identificato, denunciato ed espulso dal suo club. Identificato e denunciato l’uomo che, nel riscaldamento di–Milan, aveva insultato Mikecon grida razziste. Si tratta di un operaio nonché sindacalista di Rovigo, iscritto al club bianconero “Gaetano Scirea” di Castagnaro (in provincia di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

