Gli ascolti del mercoledì | Luce dei tuoi occhi riaccende Canale 5?

(Di giovedì 23 settembre 2021) Si fa sul serio in quel di Mediaset. Era stato annunciato che quest’anno i titoli delle fiction proposte miravano a fare molto molto bene. La Grande Fiction, fino a qualche anno fa, era di casa su5, poi la rete è rimasta indietro, molto indietro, continuando a proporre prodotti che il pubblico ha sempre rifiutato. Andranno meglio le cose perdei, la nuova fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno che ha debuttato ieri, 22 settembre 2021 su5 con la sua prima puntata? Lo scopriremo a breve, con i dati auditel relativi aglitv di ieri. Una serata non complicatissima per il debutto, che è stato rinviato appositamente di una settimana per non dover affrontare l’ennesima replica del Commissario Montalbano. Ieri la concorrenza era abbastanza debole con il ...

borghi_claudio : @Ussignur_ @TipoNomeForma @Theskeptical_ Però siamo noi i primi che diamo spago alle trasmissioni che spandono ball… - stanzaselvaggia : A tutti gli esperti di ascolti e numeri che oggi commentano i dati del programma di Cattelan, ricordo che sempre a…

Non mi interessano, io penso al pubblico: mi accoglierà come ha sempre fatto?". Alessandro: "È la stessa di quando vado in scena a teatro o in tv: mi auguro di riuscire a portare l'......altri canali Mediaset: Canale 5 Italia 1 Rete 4 Iris Canale 20 Cine34 Focus La 5 Mediaset Extra Top Crime Boing Cartoonito Come è facile notare, l'unico canale Mediaset conelevati che ...Ascolti Tv martedì 21 settembre, scivolano su Carta i Fraintesi ma Reazione a Catena vola con lo share. Continua a superarsi Marco Liorni che con Reazione a Catena ha sfiorato il 26% di share. Giornat ...A questo punto, il conduttore ha affermato: “Potevate dire ‘cosa non è indurente’, a proposito della parola da indovinare Nuovo appuntamento con Marco Liorni e Reazione a catena, l’amato programma in ...