Giustizia | la riforma del processo penale è legge | quali sono le principali novità

(Di giovedì 23 settembre 2021) Prescrizione al 'regime speciale' per alcuni reati, principio della improcedibilità, criteri di priorità per l'azioneaffidati al Parlamento.alcuni dei punti salienti del ddl targato Cartabia, frutto di una mediazione all'interno della maggioranza, che ha ricevuto il via libera anche dal Senato. L'obiettivo è velocizzare i tempi dei procedimenti, andando ad agire anche sui riti alternativi

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia riforma

L'approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, sono tra le condizioni poste dall'Ue per erogare i fondi del Recovery Plan.