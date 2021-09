Giungla capitale, Meloni sferza la Raggi: cinghiali, gabbiani killer, topi-labrador. Più zoologa che sindaco (video) (Di giovedì 23 settembre 2021) C’era una vota la grande bellezza… Roma amministrata dalla Raggi, ridotta allo stato brado, è una Giungla d’asfalto presidiata dai cinghiali che la fanno da padroni. Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi, candidati alle prossime elezioni amministrative nella fila di Fratelli d’Italia al II Municipio di Roma, hanno diffuso un nuovo video, che attesta l’invasione dei cinghiali nella capitale. Le immagini raccolte dai due candidati sono di poche sere fa. E testimoniano il banchetto di un branco che in via dei Giornalisti prende d’assalto i cassonetti dei rifiuti alla ricerca di cibo. E Giorgia Meloni commenta sarcasticamente: «cinghiali. gabbiani assassini e topi come labrador. La Raggi più ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) C’era una vota la grande bellezza… Roma amministrata dalla, ridotta allo stato brado, è unad’asfalto presidiata daiche la fanno da padroni. Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi, candidati alle prossime elezioni amministrative nella fila di Fratelli d’Italia al II Municipio di Roma, hanno diffuso un nuovo, che attesta l’invasione deinella. Le immagini raccolte dai due candidati sono di poche sere fa. E testimoniano il banchetto di un branco che in via dei Giornalisti prende d’assalto i cassonetti dei rifiuti alla ricerca di cibo. E Giorgiacommenta sarcasticamente: «assassini ecome. Lapiù ...

Advertising

CavalloRosso6 : RT @SecolodItalia1: Giungla capitale, Meloni sferza la Raggi: cinghiali, gabbiani killer, topi-labrador. Più zoologa che sindaco (video) ht… - SecolodItalia1 : Giungla capitale, Meloni sferza la Raggi: cinghiali, gabbiani killer, topi-labrador. Più zoologa che sindaco (video… - carlhoff : @DokH6197 Diciamolo: magari fosse sovietica. Avrebbe ancora una spinta ideale per quanto criticabile. Qui siamo al… - Claudiomar63 : RT @andrea_maccagni: Inviteri tutti, ma proprio tutti ad ascoltare. In Italia le giungla normativa porta all'inazione. Una grande capitale… - nuccia20 : RT @andrea_maccagni: Inviteri tutti, ma proprio tutti ad ascoltare. In Italia le giungla normativa porta all'inazione. Una grande capitale… -

Ultime Notizie dalla rete : Giungla capitale L'eliotropio selvatico: un'erbaccia qualunque? ...nessuno avrebbe immaginato che i marciapiedi di Roma sarebbero diventati una piccola giungla di ... molto più pericolosa per il residuo ecosistema che costeggia la capitale è per esempio la rapida ...

Una Malesia inedita e tutta da scoprire La capitale di Perlis è Kangar , mentre Arau è la capitale reale e sede della residenza dei Raja. ... Potrete vedere grotte profonde e torrenti che scorrono nella giungla. È facilmente accessibile per l'...

Giungla Capitale: inquilini in fuga dalle loro case per paura dei calabroni killer La Stampa Jumanji Benvenuti nella giungla/ Streaming del film su Rai 2 che “non osa troppo” Jumanji Benvenuti nella giungla in onda oggi, 20 settembre, dalle 21:20 su Rai 2. Trama, cast e curiosità sul film trasmesso stasera.

La giungla dei marciapiedi. Tagliato il servizio nessuno taglia le erbacce A nove mesi dai tagli fatti da Ama e Campidoglio sul servizio di sfalcio d’erba su strade, marciapiedi e spartitraffico, i risultati sono sotto gli occhi ...

...nessuno avrebbe immaginato che i marciapiedi di Roma sarebbero diventati una piccoladi ... molto più pericolosa per il residuo ecosistema che costeggia laè per esempio la rapida ...Ladi Perlis è Kangar , mentre Arau è lareale e sede della residenza dei Raja. ... Potrete vedere grotte profonde e torrenti che scorrono nella. È facilmente accessibile per l'...Jumanji Benvenuti nella giungla in onda oggi, 20 settembre, dalle 21:20 su Rai 2. Trama, cast e curiosità sul film trasmesso stasera.A nove mesi dai tagli fatti da Ama e Campidoglio sul servizio di sfalcio d’erba su strade, marciapiedi e spartitraffico, i risultati sono sotto gli occhi ...