Giulio Golia, dura risposta all’hater: le sue parole (Di giovedì 23 settembre 2021) Il noto ed amato conduttore televisivo Giulio Golia affida e condivide su Instagram il suo messaggio dopo le parole ricevute da un hater Giulio Golia (fonte foto: Instagram, @ GiulioGolia)È un personaggio noto, stimato ed amato, nonché dal grande seguito, Giulio Golia, che in questa occasione su Instagram, mediante le stories, condivide il proprio messaggio dopo aver ricevuto delle brutte parole da un hater. Ecco di cosa si tratta nello specifico. Volto noto de Le Iene, conduttore televisivo di successo, Giulio come noto ha avuto e ha una carriera di grandissimo livello, attraverso cui ha avuto modo di affermare la propria bravura e la propria professionalità. Anche sulle piattaforme ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 settembre 2021) Il noto ed amato conduttore televisivoaffida e condivide su Instagram il suo messaggio dopo lericevute da un hater(fonte foto: Instagram, @)È un personaggio noto, stimato ed amato, nonché dal grande seguito,, che in questa occasione su Instagram, mediante le stories, condivide il proprio messaggio dopo aver ricevuto delle brutteda un hater. Ecco di cosa si tratta nello specifico. Volto noto de Le Iene, conduttore televisivo di successo,come noto ha avuto e ha una carriera di grandissimo livello, attraverso cui ha avuto modo di affermare la propria bravura e la propria professionalità. Anche sulle piattaforme ...

Advertising

CoenMax3 : @redazioneiene @Giulio_Golia @francidistef Tutti con lei si trovano i truffatori. Chissà come mai?????????????????????????????? - CoenMax3 : RT @redazioneiene: Dopo i servizi di @Giulio_Golia e @francidistef, arriva il rinvio a giudizio: Pignalberi a processo #LeIene https://t.co… - intothesun_it : @redazioneiene @Giulio_Golia @francidistef Speriamo non si concluda come al solito... - antoniobeverell : RT @redazioneiene: Dopo i servizi di @Giulio_Golia e @francidistef, arriva il rinvio a giudizio: Pignalberi a processo #LeIene https://t.co… - avespartacus : RT @redazioneiene: Dopo i servizi di @Giulio_Golia e @francidistef, arriva il rinvio a giudizio: Pignalberi a processo #LeIene https://t.co… -