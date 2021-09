Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci: di nuovo insieme (Di giovedì 23 settembre 2021) Incontro a sorpresa per due ex concorrenti del GF Vip 5. La Fashion Week è stata l’occasione per far ritrovare Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, rivali in amore della casa del GF Vip per colpa di Pierpaolo Pretelli. Tra le due, però, sembra essere tornato il sereno e l’ironia per questa vicinanza non è mancata! E’ scattata la pace tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci? Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip le due erano state rivali in amore, seppure per poco tempo. Pierpaolo Pretelli, infatti, all’inizio della sua avventura nella casa aveva iniziato un flirt con la showgirl calabresi, conclusosi però in un nulla di fatto. Poi, dopo l’ingresso di Giulia Salemi, Pierpaolo è capitolato per bella ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 settembre 2021) Incontro a sorpresa per due ex concorrenti del GF Vip 5. La Fashion Week è stata l’occasione per far ritrovare, rivali in amore della casa del GF Vip per colpa di Pierpaolo Pretelli. Tra le due, però, sembra essere tornato il sereno e l’ironia per questa vicinanza non è mancata! E’ scattata la pace tra? Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip le due erano state rivali in amore, seppure per poco tempo. Pierpaolo Pretelli, infatti, all’inizio della sua avventura nella casa aveva iniziato un flirt con la showgirl calabresi, conclusosi però in un nulla di fatto. Poi, dopo l’ingresso di, Pierpaolo è capitolato per bella ...

