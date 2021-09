Giugliano | trovata droga in un residence | arrestato 38enne Il nome

(Di giovedì 23 settembre 2021) Bustine di cocaina in un. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile durante un controllo, al termine del quale sono scattate le manette per Fabio Torre,napoletano, già noto alle forze dell’ordine. Durante un servizio di contrasto allo spaccio di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano trovata

Teleclubitalia.it

Anna Lucia Lupelli, 81 anni, è statasenza vita nella sua abitazione a Bari. Gli esami ... E poi della donna che, dalle parti di, è stata massacrata di pugni e calci dal compagno (i ...... la richiesta dei follower è stata accontentata e il volantino è apparso anche a. Intanto ...- tradimento.mp4 Soltanto pochi mesi fa a far sorridere il mondo del web fu ancora una...Giugliano vs Afragolese: 2-1 Inizia la gara. Al 4’ primo affondo dei padroni di casa: punizione di Fornito che trova Mekki, il finlandese da due passi non centra la porta. Al 10’ Giugliano in vantaggi ...Questa mattina a Giugliano, lungo l’asse mediano all’altezza del campo rom, un autobus della Ctp ha preso fuoco, causando non pochi disagi alla circolazione a causa di una grossa colonna di fumo che h ...