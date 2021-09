Giornate Europee del Patrimonio | a Cerveteri aperture straordinarie e visite guidate

(Di giovedì 23 settembre 2021)– In occasione delledeluna giornata ricca di appuntamenti ed iniziative aquella di domenica 26 settembre. In programmae un evento eccezionale: l’inaugurazione di una nuova mostra permanente a Case Grifoni in Piazza Santa Maria dal nome “Il Tumulo delle Ploranti: un contributo all’Orientalizzante medio di”. Ad organizzare e curare la giornata di, la Sabap – Provincia di Viterbo ed Etruria Meridionale, insieme all’Amministrazione comunale e la Cooperativa Artemide Guide. Si comincia alle ore 11:00 con l’apertura straordinaria e la visita guidata alla Tomba Regolini – Galassi. Nel pomeriggio, ...

enpaonlus : Sabato e domenica tornano le Giornate Europee del Patrimonio. Ai Musei Garibaldini di Caprera, al centro delle gior… - MiC_Italia : #Cultura, il 25 e il 26 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio: un fine settimana di iniziative speci… - iodalmare70 : RT @NapoliDaVivere: Giornate Europee del Patrimonio 2021 a Napoli e in Campania: ingressi a 1 € nei musei di sera - rednuv : RT @UffiziGalleries: Anche le #GalleriedegliUffizi partecipano alle Giornate Europee del Patrimonio il 25 e 26 settembre. Uffizi aperti la… - TOSADORIDANIELA : RT @NapoliDaVivere: Giornate Europee del Patrimonio 2021 a Napoli e in Campania: ingressi a 1 € nei musei di sera -

Nell'ambito delledel Patrimonio, la sezione Italia Nostra "Paolo Orsi" Soverato - Guardavalle, in collaborazione con l'Associazione "Arte e Fede" di Gerace e col Polo di Badolato dell'A. Op. T. "...In occasione delledel Patrimonio una giornata ricca di appuntamenti ed iniziative a Cerveteri quella di domenica 26 settembre. In programma aperture straordinarie e visite guidate e un evento ...Seconda settimana di eventi nella Riviera del Corallo per San Michele. In attesa delle giornate clou del Sant Miquel Festival (27, 28, 29 e 30 settembre), quando nel piazzale del Quarter si alt ...SASSARI. Il Comune di Sassari, in collaborazione con la direzione regionale musei della Sardegna, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e ...