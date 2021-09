Giornata dell’orgoglio bisessuale | che non vuol dire voler fare sesso per forza con tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi, 23 settembre, è lamondialee vorrei parlare di una cosa venuta fuori durante una discussione con una mia amica il weekend scorso mentre eravamo al pub (sai chi sei, ti voglio bene, ciao). Senza dilungarmi troppo sul contesto, la mia amica stava facendo un mischione tra bisessualità, poliamoria e coppie aperte (di cui assolutamente non voglio parlare in questa sede), come se una personanon potessea meno di stare in una coppia aperta. Nella mente della mia amica, essere attratto/a dai generi implicava la necessità diseli scopare. Le ho prontamente fatto notare che, anche se io sono lesbica e lei è una donna, non avevo così tanta voglia di scoparmela davanti al mio hamburger, se ...