Gil Vicente vs Porto: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Cercando di mantenere l’imbattuto inizio della stagione della Primeira Liga, il Porto si recherà all’Estadio Cidade de Barcelos per affrontare il Gil Vicente venerdì 24 settembre. I padroni di casa, che sono attualmente nella metà superiore della classifica, entrano in partita senza vittorie in nessuna delle ultime quattro uscite e cercheranno di porre fine a questa brutta serie di risultati. Il calcio di inizio di Gil Vicente vs Porto è previsto alle 22:15. Prepartita Gil Vicente vs Porto: a che punto sono le due squadre? Gil Vicente Gil Vicente non è riuscito ad arrestare il calo di forma durante il fine settimana quando hanno giocato un pareggio per 1-1 con il Belenenses all’Estadio Nacional do Jamor. I padroni di casa sono apparsi di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Cercando di mantenere l’imbattuto inizio della stagione della Primeira Liga, ilsi recherà all’Estadio Cidade de Barcelos per affrontare il Gilvenerdì 24 settembre. I padroni di casa, che sono attualmente nella metà superiore della classifica, entrano in partita senza vittorie in nessuna delle ultime quattro uscite e cercheranno di porre fine a questa brutta serie di risultati. Il calcio di inizio di Gilvsè previsto alle 22:15. Prepartita Gilvs: a che punto sono le due squadre? GilGilnon è riuscito ad arrestare il calo di forma durante il fine settimana quando hanno giocato un pareggio per 1-1 con il Belenenses all’Estadio Nacional do Jamor. I padroni di casa sono apparsi di ...

