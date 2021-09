Gigi Riva celebrato anche in musica e a teatro,opera inedita (Di giovedì 23 settembre 2021) Un'opera inedita tra teatro e musica tutta per Rombo di tuono. Un evento artistico per celebrare Gigi Riva: il titolo è Luigi e andrà in scena in anteprima, giovedì 11 novembre 2021, alle 21 all'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Un'tratutta per Rombo di tuono. Un evento artistico per celebrare: il titolo è Luigi e andrà in scena in anteprima, giovedì 11 novembre 2021, alle 21 all'...

