Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare il GF Vip: svelato il giorno in cui lascerà il reality (Di giovedì 23 settembre 2021) A meno di due settimane dall’inizio del GF Vip, Gianmaria Antinolfi ha intenzione di abbandonare il reality. L’imprenditore napoletano, a quanto pare, avrebbe già esaurito tutti gli argomenti nella Casa e sarebbe pronto a fare ritorno alla sua vita di sempre. Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare il GF Vip: ecco quando A pensare sulla decisione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 settembre 2021) A meno di due settimane dall’inizio del GF Vip,ha intenzione diil. L’imprenditore napoletano, a quanto pare, avrebbe già esaurito tutti gli argomenti nella Casa e sarebbe pronto a fare ritorno alla sua vita di sempre.il GF Vip: ecco quando A pensare sulla decisione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi ad Amedeo Goria: “Sabato abbandonerò il programma” - zazoomblog : Gf vip Sophie Codegoni si schiera tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: “Esagera” - #Sophie #Codegoni #schiera… - Elisa60388018 : RT @cattivissimox: gianmaria antinolfi riservato al punto di essere disposto a chiavare in tv #gfvip - angelo012004215 : RT @cattivissimox: gianmaria antinolfi riservato al punto di essere disposto a chiavare in tv #gfvip - cattivissimox : gianmaria antinolfi riservato al punto di essere disposto a chiavare in tv #gfvip -