Giancarlo Siani | Larmorgese ricorda la “tensione etica del giornalista” ucciso dalla Camorra

(Di giovedì 23 settembre 2021) Era il 23 settembre del 1985 quando ilperse la vita per mano della. Un avvenimento che oggi è statoto anche dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha definito un “preciso dovere di tutti noi” quello di “tramandare alle nuove generazioni la passione e ladel” propria di. Lamorgeseilè il cronista del “Mattino” che lahaa Napoli il 23 settembre 1985. La sua morte è stata ordinatamafia per aver denunciato i legami tra ...

robersperanza : Giancarlo Siani, giornalista, assassinato 36 anni fa dalla camorra. Il suo coraggio nella lotta alle mafie deve es… - Montecitorio : #23settembre 1985 - Giancarlo #Siani assassinato al volante della sua Citroën Méhari verde. Cronista de 'Il Mattino… - carlaruocco1 : Oggi Giancarlo #Siani avrebbe compiuto 60 anni, un uomo e un giornalista che, senza paura, ha lottato contro la… - carlodilonardo : Giancarlo Siani, un giornalista acuto, attento e rigoroso. Un ragazzo di 26 anni, ucciso il 23 settembre 1985 da q… - Rossell44319314 : RT @robersperanza: Giancarlo Siani, giornalista, assassinato 36 anni fa dalla camorra. Il suo coraggio nella lotta alle mafie deve essere… -

NAPOLI - 'Ricordiamo sempre con grande emozione il giornalista, assassinato trentasei anni fa per mano della camorra . La sua storia e il suo impegno professionale sono stati determinanti per far crescere, soprattutto tra i giovani, quella ..., giornalista, assassinato 36 anni fa dalla camorra. Il suo coraggio nella lotta alle mafie deve essere di esempio per tutti'. Lo scrive Roberto Speranza su Fb.Roma, 23 set. "La memoria dell'impegno e del sacrificio di Giancarlo Siani è viva. Ogni anno di più". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter."È un preciso dovere di tutti noi tramandare alle nuove generazioni la passione e la tensione etica del giornalista Giancarlo Siani colpito dalla violenza camorrista per la sua instancabile attività d ...