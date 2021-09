Giacomo Sartori | scomparso a Milano | ore decisive per le ricerche Il giallo del cellulare e l' ipotesi choc

Advertising

fattoquotidiano : Milano, giovane di 30 anni sparito dopo il furto del suo zaino. Aperta pagina Facebook Missing Giacomo Sartori - Corriere : Un 30enne veneto, Giacomo Sartori, scomparso da 4 giorni dopo il furto di uno zaino a Milano - SkyTG24 : Giacomo Sartori scomparso a Milano, il giallo delle celle telefoniche - rmont72 : RT @penelopeblondie: Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove… - bradeepo : RT @penelopeblondie: Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove… -

Sono ore decisive per le indagini sulla scomparsa di, il 29enne della provincia di Belluno che è scomparso a Milano la sera del 18 settembre scorso e la cui auto è stata trovata abbandonata in uno spiazzo a Casorate Primo (Pavia). I ...L'ultima immagine di, 29 anni, è di venerdì sera intorno alle 23.30. Era in un'enoteca nel centro di Milano, in viale Vittorio Veneto. Dopo quel fotogramma registrato dalle telecamere, di lui si sono perse ...