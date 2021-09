Ghirlande autunnali | velocissime ed economiche!

(Di giovedì 23 settembre 2021): veloci edSiete sempre alla ricerca di belle idee che vi permettano di realizzare delleda appendere fuori dalla vostra porta? Ecco qualche suggerimento che vi sarà d’aiuto. 1. Ghirlanda con mollette di plastica decorata con fiori finti Se desiderate realizzare una ghirlanda semplice, ma che sia allo stesso tempo economica, potete appendere a dei cerchi di metallo delle mollette di plastica colorate. Alternate i colori per ottenere un effetto ottico meraviglioso e aggiungete dei fiori finti. Il risultato sarà davvero unico. 2.Riciclo vecchie bandane Riciclando delle vecchie bandane, potete realizzare una bellissima ghirlanda da appendere alla porta di casa. E’ possibile realizzare questo progetto, riciclando degli scampoli di stoffa, dei vecchi abiti o dei fuolard. Per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghirlande autunnali

greenMe.it

... Orticola torna con un'edizione straordinaria ed inedita, con le piante. Come il Salone ... dagli ikebana alla coltivazione dei bulbi, da come fare leall'idrocultura, dai segreti ...#3 LOCATION FIORITA: DOVE USARE LE DECORAZIONI FLOREALISe sposarsi in autunno è stata ... Credits: @tatianaporembovabridal Sì quindi a mazzi edi fiori dalle calde nuance della ...