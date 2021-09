Ghali x Benetton | la capsule collection alla Milano Fashion Week

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ladiarriva. In occasione dell’apertura della settimana della moda milanese, il rapper ha finalmente presentato la sua nuova linea in collaborazione con United Colors of. Ne avevamo parlato già qualche mese fa, dando un primo sguardoVarsity Jacket che porta la firma del giovane rapper, ma ècheha finalmente dissolto il mistero, presentando una collezione che pone l’accento su multiculturalità e integrazione. La linea si intitola United Colors ofe propone creatività e dialogo con le nuove generazioni, ...

Ma è standing ovation per la collezione di maglieriadisegnata dal rapper, un tripudio di colori che ricordano indubbiamente il mondo arabo e la sua musica. Antonio Marras racconta il ...... con o senza cappuccio , tutte contraddistinte da toppe, ricami, o istoriate da scritte fatte a mano o dal mixed logoa stampa piena (altro dettaglio esclusivo di questa capsule!). ...Prosegue il legame tra il rapper Ghali e il marchio Benetton. Ieri, in occasione della Milano Fashion Week, il lancio della capsule collection "United Colors of Ghali". Per la presentazione dei capi d ...Sono finalmente accesi i motori della Fashion Week Milano: riprendono le sfilate dal vivo per la presentazione delle collezioni primavera-estate 2022.