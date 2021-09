GFVip, Aldo Montano è uscito dalla casa: l'annuncio a sorpresa. 'Che circo', cosa sta succedendo (Di giovedì 23 settembre 2021) Un annuncio a sorpresa per i fan del Grande Fratello Vip arrivato direttamente dai profili social ufficiali del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Aldo Montano è uscito dalla casa. La ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) Unper i fan del Grande Fratello Vip arrivato direttamente dai profili social ufficiali del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.. La ...

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - GrandeFratello : Alex, Aldo e Manuel... si stanno conoscendo e stanno imparando a volersi bene. È l'inizio di una grandissima amiciz… - Martinaf313011 : RT @loutrasher: ALDO, SE LEGGI, QUANDO RIENTRI ESCATENA L'INFERNU GRAZIE #gfvip - ValeValentina2 : RT @CascioloRino: Che polemiche inutile sull uscita di Aldo; è stato invitato dal capo dello stato e dal premier non poteva certo rifiutare… - benjamn_boliche : RT @GrandeFratello: Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il con… -