Gf Vip, primi baci in piscina tra Manuel e Lulù (Di giovedì 23 settembre 2021) Cresce l'intesa tra Bortuzzo e una delle principesse Selassie. Durante un bagno in piscina la coppia si è lasciata andare a tenerezze e baci Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) Cresce l'intesa tra Bortuzzo e una delle principesse Selassie. Durante un bagno inla coppia si è lasciata andare a tenerezze e

Advertising

BaireiG : RT @CaffeFou: Gf Vip, primi baci in piscina tra Manuel e Lulù #GFvip #gfvip6 #manuelbortuzzo #bortussie - CaffeFou : Gf Vip, primi baci in piscina tra Manuel e Lulù #GFvip #gfvip6 #manuelbortuzzo #bortussie - Zicutake : Gf Vip, scoppia la passione nella Casa: primi baci in piscina. «Mi fai stare bene…» – - tuttoggi : VUS COM luce e gas ha il piacere di informare che quest’anno sarà tra “I Primi D’Italia”, il Festival... #vip e… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, primi contrasti tra Jessica Hailé Selassié e Soleil Sorge Le due si sono confrontate davanti a tutti gli altri inq… -