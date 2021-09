“GF Vip”, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: scoppia la passione nella Casa del reality show [FOTO] (Di giovedì 23 settembre 2021) nella Casa più spiata d’Italia è scoppiata la passione! Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono sempre più vicini ed era quasi prevedibile che sarebbe arrivato il primo bacio tra i due concorrenti. Giorno dopo giorno è aumentata la loro sintonia, come anche la voglia di cercarsi. E dopo una serie di abbracci e gesti affettuosi, ecco … L'articolo “GF Vip”, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: scoppia la passione nella Casa del reality show FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 settembre 2021)più spiata d’Italia èta lasono sempre più vicini ed era quasi prevedibile che sarebbe arrivato il primo bacio tra i due concorrenti. Giorno dopo giorno è aumentata la loro sintonia, come anche la voglia di cercarsi. E dopo una serie di abbracci e gesti affettuosi, ecco … L'articolo “GF Vip”,ladelproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Diregiovani : Effusioni e coccole tra Manuel e Lulù, nascosti dall'occhio delle telecamere... #GFvip #gfvip6 #manuelbortuzzo… - blogtivvu : #GFVip: Manuel Bortuzzo perde quota e Soleil mette nei guai Antinolfi, cosa dicono i bookmaker - ilgiornale : Cresce l'intesa tra Bortuzzo e una delle principesse Selassie. Durante un bagno in piscina la coppia si è lasciata… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #Bortuzzo #quote #stanleybet Scommesse Grande Fratello Vip: crolla la quota di Manuel Bortuzzo su… - zazoomblog : Gf Vip primi baci in piscina tra Manuel e Lulù - #primi #piscina #Manuel -