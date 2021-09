GF Vip | Guendalina Tavassi si candida | “Cosa fate con quelle mummie?”

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 23 settembre 2021), ex protagonista del Grande Fratello 10, ha commentato l’edizione in corso del reality e si èta a partecipare insieme alla sua famiglia. Secondo lei, infatti, potrebbero essere i personaggi giusti per movimentare questo GF Vip che è apparso un po’ piatto e noioso.è tornata al centro dell’attenzione per un nuovo sfogo su Instagram. Questa volta non c’entra la fine della sua storia d’amore con il marito Umberto d’Aponte, con il quale si è separata da qualche mese e con cui non sono mancate frecciatine e polemiche, ma l’argomento è stato il Grande Fratello! La, che oggi lavora come influencer e opinionista televisiva, è stata lanciata proprio dal GF, quando partecipò alla decima edizione conquistando simpatie e antipatie da parte ...