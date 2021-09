GF Vip | Gianmaria Antinolfi elude i microfoni | ‘Speriamo non si sia sentita | è pesante’ Cosa potrebbe aver detto

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la grossa lite trae Soleil Sorge, i due mantengono le distanze. Ma il capitolo tra i due non sembra ancora chiuso del tutto Durante un daytime, si è vistoparlare con Miriana Trevisan,ndo però ie sussurrando qualall’orecchio di Miriana. Sul finire del discorso si è sentitodire “L’ho detta solo a te questa”, mentre Miriana ha chiuso il discorso con “Speriamo non si siaperché è pesante”. https://twitter.com/Heavenisaplace7/status/1440694398518390786avrà confidato alla Trevisan l’ex di Soleil? Sui social circolano alcune teorie, c’è chi è convinto cheabbia...

Le dinamiche in questo GF6 continuano ad essere ancora debolucce a distanza di quasi due settimane dall'esordio. ... In suo soccorso sono prontamente giunti Nicola Pisu eAntinolfi che l'...Miriana Trevisan è entrata nella Casa del Grande Fratellocon il 'piede di guerra' nei confronti di Soleil Sorge . Proprio per questo motivo, la ex lolita ...ascoltato le confidenze di...Durante un daytime, si è visto Antinolfi parlare con Miriana Trevisan, eludendo però i microfoni e sussurrando qualcosa all'orecchio di Miriana.Gianmaria Antinolfi è tornato a parlare della storia con Soleil Sorge, svelando dettagli fin troppo intimi: ecco cos'è successo nella Casa del Gf Vip ...