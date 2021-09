Gf Vip, Enzo Paolo Turchi lascia Carmen russo senza parole: "Mi hai tradito..." (Di giovedì 23 settembre 2021) Carmen russo ha avuto modo di incontrare il marito Enzo Paolo Turchi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il coreografo napoletano ha subito rassicurato la moglie che la bambina sta bene e che sta andando benissimo a scuola. Ad un certo punto, però, Enzo Paolo Turchi ha fatto una confessione al Grande Fratello Vip che ha sorpreso Carmen russo. L'artista ha esclamato: "Mi hai tradito... E questo mi ha toccato moltissimo". Carmen russo in quel momento è rimasta davvero senza parole, chiedendosi subito cosa avesse mai sbagliato nella Casa più spiata d'Italia. E il marito, sorridendo, ha rivelato di essere sconvolto per averla vista ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 settembre 2021)ha avuto modo di incontrare il maritonella Casa del Grande Fratello Vip. Il coreografo napoletano ha subito rassicurato la moglie che la bambina sta bene e che sta andando benissimo a scuola. Ad un certo punto, però,ha fatto una confessione al Grande Fratello Vip che ha sorpreso. L'artista ha esclamato: "Mi hai... E questo mi ha toccato moltissimo".in quel momento è rimasta davvero, chiedendosi subito cosa avesse mai sbagliato nella Casa più spiata d'Italia. E il marito, sorridendo, ha rivelato di essere sconvolto per averla vista ...

