Gf Vip: Aldo Montano Esce dalla Casa! (Di giovedì 23 settembre 2021) Il concorrente del Gf Vip Aldo Montano, ha lasciato momentaneamente la Casa di Cinecittà per presenziare ad un importante evento istituzionale. Di quale impegno si tratta e soprattutto, quando potrà fare ritorno in Casa? Vi sveliamo tutto nei dettagli! Aldo Montano sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica! Aldo Montano è uscito momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip per impegni istituzionali presi precedentemente. Così recita il comunicato ufficiale del Grande fratello apparso sulla pagina social del programma. Dunque, lo sportivo ha lasciato temporaneamente il bunker di Cinecittà e tornerà in Casa solo dopo aver fatto un periodo di quarantena, così come previsto dalle norme anti Covid.

