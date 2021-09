GF Vip 6, Tommaso Eletti ricorda il suo periodo nero: “Fumavo tutto il giorno” (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno visto Tommaso Eletti perdere al televoto contro Francesca Cipriani. Ora dovrà sfidarsi in un ulteriore televoto nella puntata di venerdì dove capirà se uscirà o meno. Nel frattempo, però, il ragazzo ha parlato di un tema davvero molto forte. Mentre chiacchierava con Nicola Pisu dopo la puntata, l’ex volto di Temptation Island ha sostenuto di aver avuto problemi di droga. Francesco Monte single: è finita con Isabella De Candia A rivelare i retroscena della dolorosa separazione tra l'ex tronista e la modella è stato il settimanale "Chi" Grande Fratello Vip 6: il racconto di Tommaso Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip che l’ha visto perdere al ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno vistoperdere al televoto contro Francesca Cipriani. Ora dovrà sfidarsi in un ulteriore televoto nella puntata di venerdì dove capirà se uscirà o meno. Nel frattempo, però, il ragazzo ha parlato di un tema davvero molto forte. Mentre chiacchierava con Nicola Pisu dopo la puntata, l’ex volto di Temptation Island ha sostenuto di aver avuto problemi di droga. Francesco Monte single: è finita con Isabella De Candia A rivelare i retroscena della dolorosa separazione tra l'ex tronista e la modella è stato il settimanale "Chi" Grande Fratello Vip 6: il racconto diDopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip che l’ha visto perdere al ...

