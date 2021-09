Gf Vip 6, il caso Amedeo Goria provoca l’intervento del Moige: appello agli sponsor (Di giovedì 23 settembre 2021) Amedeo Goria continua a essere al centro delle polemiche per i suoi comportamenti all’interno della Casa del Gf Vip 6. In particolare, molti lamentano che l’ex marito di Maria Teresa Ruta sarebbe andato oltre il tollerabile con Ainett Stephens. Ed è di questo avviso anche il Moige, il Movimento Italiano Genitori, che nelle ultime ore ha esternato tutto il proprio dissenso sulle vicende in questione. “In seguito ai recenti episodi che hanno visto Ainett Stephen oggetto di avance sessuali, palpeggiamenti e atti erotici non desiderati da parte di un altro concorrente, il Movimento Italiano Genitori invita le aziende a valutare con attenzione dove collocare i propri spot pubblicitari”, hanno scritto in una nota stampa. A sottoscriverla, Elisabetta Scala, presidente del Moige e responsabile del suo Osservatorio ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 settembre 2021)continua a essere al centro delle polemiche per i suoi comportamenti all’interno della Casa del Gf Vip 6. In particolare, molti lamentano che l’ex marito di Maria Teresa Ruta sarebbe andato oltre il tollerabile con Ainett Stephens. Ed è di questo avviso anche il, il Movimento Italiano Genitori, che nelle ultime ore ha esternato tutto il proprio dissenso sulle vicende in questione. “In seguito ai recenti episodi che hanno visto Ainett Stephen oggetto di avance sessuali, palpeggiamenti e atti erotici non desiderati da parte di un altro concorrente, il Movimento Italiano Genitori invita le aziende a valutare con attenzione dove collocare i propri spot pubblicitari”, hanno scritto in una nota stampa. A sottoscriverla, Elisabetta Scala, presidente dele responsabile del suo Osservatorio ...

BzBroono : @stazzitta @fanpage Al GF normale, al Vip non si vestono coi soli abiti della valigia con cui entrano ma la produzi… - LiamGal99638246 : @ImolaOggi è incredibile come TUTTI I PERSONAGGI VIP DI QUELL ETNIA siano a favore di LOCKDOWN VACCINI E MASCHERINE… - blogtivvu : Il Moige attacca il Grande Fratello Vip dopo il “caso” Goria: ecco il comunicato - Zicutake : Gf Vip, lo sfogo di Davide Silvestri: “Devo fingere di avere una storia triste?”, l’accusa e un grosso caso –… - Barby_VIP : Indignati per i manifesti pubblicitari di sex education? I bambini non ci fanno nemmeno caso e anche se fosse vedre… -