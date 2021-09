GF Vip 6 | Gianmaria Antinolfi shock su Soleil Sorge | “È venuta da me e si è fatta scop*re”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Continua la guerra fredda tra. Com’è ormai noto a tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 6, i due hanno avuto una breve relazione prima di entrare nella Casa e hanno opinioni decisamente differenti su come è andata davvero. Se infattiha ribadito di non aver mai avuto intenzione di stare con lui,, parlando con Sophie Codegoni, ha fatto una rivelazione scioccante e a dir poco maleducata nei confronti di una donna. GF Vip, Katia Ricciarelli esplode: “Quello che mi avete fatto è gravissimo!” L'ex soprano prima è caduta da una sedia, poi ha fatto una sfuriata ai suoi coinquilini rei di averle mancato di rispetto GF Vip 6, le ...

Grande Fratello, la dedica diAntinolfi Mentre gli inquilini del Grande Fratelloparlano delle strategie in casa, in attesa delle prossime Nomination ,Antinolfi ne ...... all'interno del programma che si occupa del day - time de ' Il Grande Fratello', Casa Chi , ... citando come possibile causa la presenza all'interno della casa di un altro concorrente,...GF Vip, Gianmaria Antinolfi parla ancora di Soleil Sorge. Miriana Trevisan: "Speriamo non si sia sentito" Le prime settimane di GF Vip 6 stanno ..."Non fatemi passare per pazza. Molto grave quello che avete fatto". La scorsa notte Katia Ricciarelli rompe la quiete della casa più spiata d'Italia, arrabbiandosi e urlando contro gli altri gieffini ...