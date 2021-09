Gf Vip 6 | Gianmaria Antinolfi rivela un segreto a Miriana Trevisan | «È una cosa pesante»

(Di giovedì 23 settembre 2021)ha fatto una confessione ache è letteralmente rimasta senza parole; il gieffino le hato ilall’orecchio e non è stato possibile nemmeno intuire disi tratti, anche se la faccia della coinquilina parla chiaro. Leggi anche: Gf Vip 6, il Moige contro il programma per colpa di...

Nella Casa del Grande Fratellosono iniziate le prime polemiche . DopoAntinolfi , anche la principessa Jessica Hailé Selassié si è scagliata contro Soleil Sorge , rea di non partecipare alle pulizie della Casa. Botta ...Le dinamiche in questo GF6 continuano ad essere ancora debolucce a distanza di quasi due settimane dall'esordio. ... In suo soccorso sono prontamente giunti Nicola Pisu eAntinolfi che l'...Iniziano a crearsi le prime dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ore infatti ad attaccare ... che ha parlato anche della lite che la Sorge ha avuto con Gianmaria Antinolfi nel ...Gianmaria Antinolfi ha confidato un segreto a Miriana Trevisan e lei è rimasta letteralmente senza parole: ma cosa si sono detti?!