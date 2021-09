GF Vip 2021, Aldo Montano lascia la casa: ecco perché (Di giovedì 23 settembre 2021) Gf Vip 6, Aldo Montano lascia la casa. Ma solo temporaneamente, si legge sul profilo Facebook del reality in onda su Canale5. Il campione di scherma “è uscito dalla casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Gf Vip 6,la. Ma solo temporaneamente, si legge sul profilo Facebook del reality in onda su Canale5. Il campione di scherma “è uscito dalladi Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nelladopo aver effettuato un periodo di quarantena”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2021 Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu svela un retroscena sul programma e scatta la censura Di mariaritagagliardi - 23/09/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Al 'Grande Fratello Vip 6', Nicola Pisu, parlando con i coinquilini della Casa, svela un retroscena relativo alla durata del reality show targato Mediaset e ...

Aldo Montano e Antonella Mosetti, perchè è finita? lei rompe il silenzio Proprio per la p resenza di Montano al GF Vip, la Mosetti è tornata a parlare della rottura ; postando su Instagram una foto di Montano in diretta in tv (nel momento in cui parlava con la sorella ...

Grande Fratello Vip 2021/ Prime liti in casa: Katia e Jessica infastidite Il Sussidiario.net Grande Fratello Vip 6, giorno 10: commenti al live Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). Grande Fratello Vip 6, giorno 10: commenti al live. Giorno 10. In ...

Gf Vip, primi baci in piscina tra Manuel e Lulù Cresce l'intesa tra Bortuzzo e una delle principesse Selassie. Durante un bagno in piscina la coppia si è lasciata andare a tenerezze e baci ...

