Germania, Under 21 affidata ad un 'italiano': Di Salvo è il nuovo ct (Di giovedì 23 settembre 2021) La federazione tedesca ha deciso di affidare la panchina dell'Under 21 all'italo - tedesco Antonio Di Salvo . Il 42enne era il vice di Stefan Kuntz , appena diventato ct della Turchia , e guiderà la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) La federazione tedesca ha deciso di affidare la panchina dell'21 all'italo - tedesco Antonio Di. Il 42enne era il vice di Stefan Kuntz , appena diventato ct della Turchia , e guiderà la ...

Advertising

mrandroid02 : Germania, Under 21 affidata ad un 'italiano': Di Salvo è il nuovo ct - sportli26181512 : Germania, Under 21 affidata ad un 'italiano': Di Salvo è il nuovo ct: Il 42enne era vice di Kuntz, appena diventato… - Arturoarthuren : Il voto degli under #18 in #Germania - Gio_Dusi : ???????? La nazionale Under-21 della Germania si affida a un italo-tedesco: Antonio Di Salvo, 43 anni, nato in Germania… - AndreaZeoli : RT @bennygiardina: Il nuovo allenatore della Germania Under 21 è nato a Paderborn da madre di Paternò (CT) e padre di Palma di Montechiaro… -