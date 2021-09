Genoa, regalo della nuova proprietà ai tifosi: biglietti gratis col Verona (Di giovedì 23 settembre 2021) Un regalo per presentarsi al popolo del Grifone. La nuova proprietà 777 Partners, infatti, ha deciso di rendere gratuiti per tutti i tifosi rossoblu i biglietti per la partita Genoa-Hellas Verona, in programma sabato 25 settembre 2021 alle ore 20.45. “L’iniziativa – sottolinea la società in una nota – dovrà ovviamente rispettare i limiti della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) Unper presentarsi al popolo del Grifone. La777 Partners, infatti, ha deciso di rendere gratuiti per tutti irossoblu iper la partita-Hellas, in programma sabato 25 settembre 2021 alle ore 20.45. “L’iniziativa – sottolinea la società in una nota – dovrà ovviamente rispettare i limitiL'articolo

