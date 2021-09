Genoa, Galliani: «Il calcio cambia, ma Preziosi meritava più affetto» (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ad del Monza Adriano Galliani ha commentato il passaggio di proprietà in casa Genoa: ecco le sue dichiarazioni Nell’intervista concessa ai microfoni de Il Secolo XIX, l’ad del Monza Adriano Galliani ha parlato del cambio di proprietà del Genoa, passato nelle mani del fondo americano 777 Partners: «Il mondo cambia, il calcio pure. Ma non ho mai capito perché i tifosi rossoblù non amano Enrico Preziosi. meritava più affetto. Non si trova più un italiano che compra un club di A, vanno tutti agli stranieri. Anche in Inghilterra e in Spagna è così. I soldi prima erano in Europa, ora sono un po’ in Asia ma soprattutto negli USA». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ad del Monza Adrianoha commentato il passaggio di proprietà in casa: ecco le sue dichiarazioni Nell’intervista concessa ai microfoni de Il Secolo XIX, l’ad del Monza Adrianoha parlato del cambio di proprietà del, passato nelle mani del fondo americano 777 Partners: «Il mondo, ilpure. Ma non ho mai capito perché i tifosi rossoblù non amano Enricopiù. Non si trova più un italiano che compra un club di A, vanno tutti agli stranieri. Anche in Inghilterra e in Spagna è così. I soldi prima erano in Europa, ora sono un po’ in Asia ma soprattutto negli USA». L'articolo proviene daNews 24.

