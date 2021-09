Genoa | club venduto da Preziosi a 777Partners | tutti i dettagli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Finisce un'era in casa: il presidenteha ceduto ilal fondo americano. Le ultime a riguardo.

... fondatore e Managing Partner di 777 Partners, ha commentato l'acquisizione del. Le sue dichiarazioni. "Siamo profondamente onorati di diventare parte di uncon una storia, un patrimonio e ...In una nota, 777 Partners, investment company con base a Miami, comunica di aver acquisito il controllo delCricket and Footballcon una operazione che la porta a rilevare il 99,9% del ...Josh Wander, fondatore di 777 Partners che ha guidato l'investimento nel Genoa, rilascia le sue prime parole dopo l'acquisto del Grifone ...Periodo intenso per il Genoa di Davide Ballardini, sotto esame ancora di più dopo il cambio societario. Il suo lavoro è sotto osservazione ...