Garbatella | Ostia | San Giovanni | Eur | caccia al piromane di auto | motorini | cassonetti e lidi Decine di roghi

La mano incendiaria di 'Nerone' ha colpito ancora. Dalla Garbatella, all'Eur fino ad Ostia in poche ore sono stati incendiati decine di motorini, automobili, cassonetti e tre manufatti in legno dentro gli stabilimenti balneari.

La prima chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 23 di ieri sera. Incendio di cassonetti a San Giovanni Dopo circa un'ora dal primo intervento alla Garbatella, alle ore 00:15 circa, i piromani tornano a colpire. Dopo i cassonetti incendiati a Ostia, a distanza di qualche giorno, i piromani tornano a colpire.