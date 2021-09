Galli: “Virologi in tv solo se autorizzati? Neanche Mussolini arrivato a tanto” (Di giovedì 23 settembre 2021) Virologi in tv solo se autorizzati? “Qualcuno ha qualche desiderio del ministero della cultura popolare fascista per decidere chi parla e chi non parla. E’ una cosa che non sta in piedi a livello costituzionale. Rimarrebbero solo i politici a questo punto liberi di dire sciocchezze. Vogliamo che un professore universitario non possa essere libero di andare in tv a parlare? Questa è una vera idiozia, nemmeno Mussolini è arrivato a tanto”. A dirlo è il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, ospite questa sera della trasmissione ‘Iceberg’ su Telelombardia commentando l’ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto ieri dal governo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021)in tvse? “Qualcuno ha qualche desiderio del ministero della cultura popolare fascista per decidere chi parla e chi non parla. E’ una cosa che non sta in piedi a livello costituzionale. Rimarrebberoi politici a questo punto liberi di dire sciocchezze. Vogliamo che un professore universitario non possa essere libero di andare in tv a parlare? Questa è una vera idiozia, nemmeno”. A dirlo è il professor Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, ospite questa sera della trasmissione ‘Iceberg’ su Telelombardia commentando l’ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto ieri dal governo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

