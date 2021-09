G20 a Genova sul futuro delle infrastrutture Parola d' ordine | manutenzione

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sarà lail tema centrale del G20 che si terrà ail 27 e il 28 settembre. Un vertice dedicato alleche partirà proprio dalla, considerata dalle economie più sviluppate al mondo non più come un costo ma come un’opportunità di crescita e di sviluppo. Secondo la Banca Mondiale, infatti, per i guasti alle linee elettriche si perdono ogni anno 82 miliardi di dollari di fatturato; il malfunzionamentoidriche causa ogni anno danni per 6 miliardi di dollari; mentre i costi dovuti all’interruzione o all’inagibilità dei trasporti ammontano a 107 miliardi di dollari. Investire nelladiventa quindi un imperativo per le economie sviluppate, un imperativo che parte proprio da, ...