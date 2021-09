Furto nel Napoletano, rubano 380 euro di alimenti e li nascondono nel passeggino del bimbo: beccati (Di giovedì 23 settembre 2021) Per evitare di essere sorpresi con la merce rubata hanno ben pensato di nascondere i generi alimentari, il cui valore ammonta a oltre 230 euro, sotto il passeggino del loro bambino. Peccato che l’escamotage messa in atto da una coppia non abbia dato l’esito sperato: Ionut Mustafa e Simona Serban, 29enni, sono stati beccati alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Per evitare di essere sorpresi con la merce rubata hanno ben pensato di nascondere i generi alimentari, il cui valore ammonta a oltre 230, sotto ildel loro bambino. Peccato che l’escamotage messa in atto da una coppia non abbia dato l’esito sperato: Ionut Mustafa e Simona Serban, 29enni, sono statialla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

