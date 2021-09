Furti in casa tra Milano e Torino, presa la banda dei georgiani: sei arresti (Di giovedì 23 settembre 2021) La polizia di Milano ha arrestato sei uomini, cittadini georgiani, parte di un gruppo attivo nei Furti in appartamento. Gli indagati, accusati di diversi Furti in appartamento consumati e tentati tra ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) La polizia diha arrestato sei uomini, cittadini, parte di un gruppo attivo neiin appartamento. Gli indagati, accusati di diversiin appartamento consumati e tentati tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Furti casa Furti in casa tra Milano e Torino, presa la banda dei georgiani: sei arresti La polizia di Milano ha arrestato sei uomini, cittadini georgiani, parte di un gruppo attivo nei furti in appartamento. Gli indagati, accusati di diversi furti in appartamento consumati e tentati tra agosto e settembre 2021 a Milano e Torino, sono ritenuti responsabili del raid ai danni di 45 box in zona Lambrate, nel capoluogo lombardo. Due sono stati ...

'Con una scusa avvicina anziani e li deruba del Rolex: ecco come l'abbiamo incastrata' ... un uomo è stato avvicinato nel parcheggio di una casa di riposo e derubato del Rolex da una donna ... tutte in uso a romeni dediti ai furti di preziosi e orologio ai danni di persone anziane', ha ...

La banda dei professionisti di furti in casa MilanoToday.it Deruba un’anziana sola in casa, identificata e denunciata una donna nel Chietino Identificata dai carabinieri l’autrice del furto in abitazione e dei prelievi indebiti con la carta bancomat sottratta ad un’anziana. Una 35enne di Cappelle sul Tavo, aveva rubato ...

Casalbordino: sottrae il bancomat ad un’anziana e preleva i soldi, arrestata S.M., 35enne di Cappelle sul Tavo, aveva rubato all’anziana diversi monili e con la sua carta postamat aveva fatto prelievi per oltre mille euro.

