Frutticola | vendi le tue marmellate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) Amie confetture?è il gioco che ti permetterà di immedesimarti in un produttore. Ottimizza tuoi sforzi e massimizza le tue rendite, gestisci il personale e migliora le tue strutture. E come sempre nel mondo degli affari, a fine partita vincerà il più ricco.è un gioco di Giovanni Fiore e Virginio Gigli, edito in Italia da Giochix.it, è giocabile da 2 a 4 persone ed è adatto a un pubblico dai 10 anni in su. Una partita in media dura 45/60 minuti. Contenuto della scatola: 1 Tabellone a doppio lato 4 Magazzini iniziali 28 Pedine (3 contadini e 3 lavoratori in ogni colore dei giocatori, più 4 apprendisti) 12 Segnalini Obiettivo (3 in ogni colore dei giocatori) 74 Frutti (11 per tipo e 8 arance aggiuntive) 42(7 per tipo) 32 Tessere Sviluppo (1 e 2) 15 Pesticidi ...